G.Saray’ı iyi ağırlarız
Asbaşkan Çubukçu, “Galatasaray taraftarını en iyi şekilde ağırlayacağız. Yükseliş dönemindeyiz ve derbiyi de kazanarak Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz” dedi.
YANAL'IN KATKISI ÇOK
"Yanal, kalitesi, kariyeri belli bir teknik direktör. Sezon başında yeni oluşturduğumuz bir takım vardı. Bazı sorunlar yaşadık. Biz ona her zaman güvendik. Zor şartların, durumun üstesinden kalkmak kolay değildi. Bugünkü tabloda Yanal'ın katkısı büyük."
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:44
- Fenerbahçe ile Konyaspor 32. randevuda
Toplam 1
Yorum
cavalry fb nin bu sezonki en rahat maçı olacak. en az dört fark atar Aykut un takımına..
- Cimbom'dan flaş transfer atağı
Toplam 6
Yorum
galata Tolga Ciğerci,de ne var ya adam iyi oynadinda bir anda de jong geldi yedek kaldi.bir iki hafta zaman lazim Tolga cok iyi oyuncu.Tolgay olmas
- Tolunay Kafkas'tan sezon sonu yorumu
Toplam 1
Yorum
Özgür Hocalığın h si yok sende sadece rakibi bozmak için taktik yapıyorsun yenmek için değil ligde 17 gol atmışınız 3 cihat zamanında
G.Saray’ı iyi ağırlarız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.