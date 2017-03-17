 G.Saray’ı iyi ağırlarız – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    G.Saray’ı iyi ağırlarız

    G.Saray’ı iyi ağırlarız

    Asbaşkan Çubukçu, “ taraftarını en iyi şekilde ağırlayacağız. Yükseliş dönemindeyiz ve derbiyi de kazanarak Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz” dedi.

    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Medical Park Arena'daki ilk büyük maçta yarın Galatasaray ile karşılaşacaklarını belirterek, " taraftarını en iyi şekilde ağırlayacağız" ifadesini kullandı. Uzun bir aradan sonra sarı-kırmızılı takımın taraftarının Trabzon'da karşılaşmayı izleyeceğini aktaran Çubukçu, "Futbol taraftarlarla güzel. 41 bin 461 taraftarın yer alacağı statta güzel bir futbol gecesi geçireceğiz. Yükseliş dönemindeyiz ve Galatasaray'ı da yenerek Avrupa kupalarına katılacağız" diye konuştu. Çubukçu, teknik direktör Ersun Yanal'ın bordo-mavili takımda en iyi dönemini geçirmesine ilişkin olarak da şunları söyledi:

    YANAL'IN KATKISI ÇOK
    "Yanal, kalitesi, kariyeri belli bir teknik direktör. Sezon başında yeni oluşturduğumuz bir takım vardı. Bazı sorunlar yaşadık. Biz ona her zaman güvendik. Zor şartların, durumun üstesinden kalkmak kolay değildi. Bugünkü tabloda Yanal'ın katkısı büyük."
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:44
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