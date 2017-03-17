Fırtına yenilmezliğini sürdürmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor, ligin ikinci yarısındaki yenilmezliğini sürdürmek istiyor.

Süper Lig'de yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 2017 yılında ligde oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak başarılı bir performans ortaya koydu. Üst basamaklara doğru tırmanarak Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, yeni stadındaki ilk büyük maçında taraftarlarına galibiyet hediye etmeyi planlıyor.



Bordo-mavililerde sakatlığı devam eden Slovak futbolcu Jan Durica, forma giyemeyecek. Aynı zamanda sarı kart sınırında bulunan Onur Kıvrak, Uğur Demirok, Aytaç Kara, Mustafa Akbaş, Yusuf Yazıcı, Hugo Rodallega ve Dame N'Doye bu maçta kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek.



Trabzonspor'un, Galatasaray maçına şu 11 ile çıkması bekleniyor:

"Onur, Pereira, Uğur Demirok, Medjani, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Olcay Şahan, N'Doye, Castillo, Rodallega."



Rekor seyirci

Trabzonspor ile Galatasaray arasında yarın Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan yeni stadyumda saat 19.00'da oynanacak olan maça rekor seyirci katılımı bekleniyor. Bordo-mavililerin, 41 bin 461 kişilik stadının 2 Bin 100 kişilik bölümü ise rakip takım taraftarlarına ayrılmış durumda. Galatasaray karşılaşmasına büyük önem gösteren bordo-mavili taraftarların stadyumun tamamını doldurması bekleniyor.