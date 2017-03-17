 Durica derbiye yetişecek mi? – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    derbiye yetişecek mi?

    Durica derbiye yetişecek mi?
    21. haftada oynanan Alanya maçında sol dizinden sakatlanan stoper Durica'nın G.Saray karşılaşmasına yetişemeyeceği öğrenildi. Tedavisi süren 36 yaşındaki stoperin hafif tempolu koşulara devam ettiği, takıma dönüşünün ise biraz daha zaman alacağı ifade edildi.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:30
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