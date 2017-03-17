Büyük şölen
Başkan Usta, A Spor'a önemli açıklamalar yaptı: “Galatasaray derbisini gereğinden fazla abartmamak gerek, sadece bir maç. Kazanırsak harika olur Taraftarımız yoğun ilgi gösteriyor. 3 bin 500 bilet kaldı ve bunlar da yarın (bugün) öğleden sonra biter”
HERKESİ DAVET EDİYORUZ
Usta şöyle devam etti: "Biz insanları orada şölene çağırıyoruz. Orada yaşanacaklar, oradaki mutluluk ve bunun bir şov olduğunu görmek lazım. Biz ikinci devrenin lideriyiz. Tüm isteğim böyle devam etmesi. Ama derbilerde her sonuç çıkabilir. İyi bir sonuç alırsak çok iyi olur. 50. yıl için iyi bir iskelet oluşturma hedefimiz var. Ben Trabzonspor'un her zaman zirvede olmasını istiyorum. Emin adımlarla gidiyoruz ve olacak." Başkan, koltuğa basan bir taraftara verilen temizlik cezası için de "Bu bir proje. Kısa sürede beğeni alması güzel. Gençlere ceza vermek değil eğitmek derdindeyiz" diye konuştu.
Yunus Emre SEL
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:38
- Fenerbahçe ile Konyaspor 32. randevuda
Toplam 1
Yorum
cavalry fb nin bu sezonki en rahat maçı olacak. en az dört fark atar Aykut un takımına..
- Cimbom'dan flaş transfer atağı
Toplam 6
Yorum
galata Tolga Ciğerci,de ne var ya adam iyi oynadinda bir anda de jong geldi yedek kaldi.bir iki hafta zaman lazim Tolga cok iyi oyuncu.Tolgay olmas
- Tolunay Kafkas'tan sezon sonu yorumu
Toplam 1
Yorum
Özgür Hocalığın h si yok sende sadece rakibi bozmak için taktik yapıyorsun yenmek için değil ligde 17 gol atmışınız 3 cihat zamanında
Büyük şölen haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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