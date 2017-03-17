 Büyük şölen – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    Büyük şölen

    Büyük şölen

    Başkan Usta, 'a önemli açıklamalar yaptı: “Galatasaray derbisini gereğinden fazla abartmamak gerek, sadece bir maç. Kazanırsak harika olur Taraftarımız yoğun ilgi gösteriyor. 3 bin 500 bilet kaldı ve bunlar da yarın (bugün) öğleden sonra biter”

    Başkanı , A Spor'a yaptığı açıklamada, Galatasaray derbisine çok fazla anlam yüklenmemesi gerektiğini belirterek, "Bu bir maç. Daha fazla anlam yüklememek lazım. Derbilerin ne ilki ne de sonuncusu. İki takım 50 yıl, 100 yıl sonra da karşı karşıya gelecek. Gereğinden fazla abartıya kaçıldığında ben bunun doğru sonuçlar çıkardığına inanmıyorum" dedi. Taraftarın derbiye yoğun ilgi gösterdiğini belirten Usta, "Muhteşem stadımızda ilk büyük maçımız. Trabzonspor ilk defa tarihinde 41 bin 461 kişilik statta derbi oynayacak. Şu anda baktığımda 3 bin 500 civarında biletimiz kaldı ve büyük ihtimalle yarın (bugün) öğleden sonra hiç bilet kalmayacak" ifadesini kullandı.

    HERKESİ DAVET EDİYORUZ
    Usta şöyle devam etti: "Biz insanları orada şölene çağırıyoruz. Orada yaşanacaklar, oradaki mutluluk ve bunun bir şov olduğunu görmek lazım. Biz ikinci devrenin lideriyiz. Tüm isteğim böyle devam etmesi. Ama derbilerde her sonuç çıkabilir. İyi bir sonuç alırsak çok iyi olur. 50. yıl için iyi bir iskelet oluşturma hedefimiz var. Ben Trabzonspor'un her zaman zirvede olmasını istiyorum. Emin adımlarla gidiyoruz ve olacak." Başkan, koltuğa basan bir taraftara verilen temizlik cezası için de "Bu bir proje. Kısa sürede beğeni alması güzel. Gençlere ceza vermek değil eğitmek derdindeyiz" diye konuştu.


    Yunus Emre SEL
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:38
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