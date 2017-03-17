 Aslan avcısı pusuda – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    Aslan avcısı pusuda

    Aslan avcısı pusuda

    İlk döneminde G.Saray’a 3 gol atan , yarınki derbiyi bekliyor.

    'nin beklediği maç geldi çattı... 'a 2014-2015 sezonunda Halilhodzic'in aldırdığı Cezayirli oyuncu aynı sezon içinde G.Saray'a iki maçta 3 gol atmıştı. Durica'nın yokluğunda Ersun Yanal'ın savunmada görev vermeyi düşündüğü Medjani, 'a karşı İstanbul'da 2, Trabzon'da ise 1 gol kaydederken, o dönem 'Aslan avcısı' olarak anılmaya başlamıştı. Ara transfer döneminde Trabzonspor'a gelen 31 yaşındaki futbolcu, "Umarım Galatasaray derbisinde yine gol atarım. Galatasaray maçını iple çekiyorum. Kazanmak istiyoruz" ifadesini kullandı.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:36
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