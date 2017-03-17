 7 yıl sonra atandı – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    7 yıl sonra atandı

    7 yıl sonra atandı
    Trabzon-G.Saray derbisine atanan 7 yıllık bir aradan sonra iki takım arasındaki bir maçta düdük çalacak. Özkahya, Trabzonspor ile G.Saray arasında oynanan son maçı 7 Kasım 2010'da yönetmiş ve müsabakayı Fırtına 2-0 almıştı. Özkahya ile bugüne kadar 23 maça çıkan bordo-mavililer 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:46
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