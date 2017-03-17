 200 bin tl ceza geldi – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    200 bin tl ceza geldi

    200 bin tl ceza geldi
    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (), 'a 200 bin TL ceza verdi. Kurul dün gerçekleşterdiği toplantı sonrası "Akhisar Belediyespor maçında taraftarlarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat ve bunun aynı sezonda misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez yapılmasından dolayı 200 bin TL ceza verildi" açıklamasını yaptı.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:45
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