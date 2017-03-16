 Yazıcı’nın milli takım hedefi – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    Yazıcı’nın milli takım hedefi

    Yazıcı’nın milli takım hedefi
    Bordo-mavili takımda Onur ve Okay'ın yanı sıra Yusuf Yazıcı ve Uğur açıklanacak Milli Takım aday kadrosunda yer almayı bekliyor. Yusuf Yazıcı, en büyük hayallerinden birisinin Milli Takım formasını giymek olduğunu ederek, "Umarım Fatih Terim hocam beni davet eder ve oynatır" dedi.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:21
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