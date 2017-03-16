Yazıcı’nın milli takım hedefi

Bordo-mavili takımda Onur ve Okay'ın yanı sıra Yusuf Yazıcı ve Uğur açıklanacak Milli Takım aday kadrosunda yer almayı bekliyor. Yusuf Yazıcı, en büyük hayallerinden birisinin Milli Takım formasını giymek olduğunu ederek, "Umarım Fatih Terim hocam beni davet eder ve oynatır" dedi.