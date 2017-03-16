Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile 18 Mart Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenmanda bordo-mavili futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Daha sonra taktik çalışmaya geçildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:05
- Kupayı ancak siz getirirsiniz
Toplam 16
Yorum
A.B BEŞİKTAŞ GEÇEN SENE HAKEMLERİN YARDIMI İLE ŞAMPIYON OLDU EN AZ 10 PUAN HAKEMLE GELDİ, BU SENE OLURSA YİNE HAKEMLER SAYESİNDE OLUR,
- Oğuzhan için scout patlaması
Toplam 9
Yorum
GOLCÜ bi oyuncu illa her maç gol atmaz (atiba) gibi ama oyun içinde bi görevi vardır bilmeyen kötü olarak görüyo ama değil :D onun için 20 az :D
- Yazıcı’nın milli takım hedefi
Toplam 2
Yorum
bjk34 Bu çocukta başka bir hava var.Milli formanın değişmez ismi olur.Benim gördüğüm sisteme fazla odaklanmış gibi daha özgür oynamalısın bazen.
Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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