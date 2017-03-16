 Taraftara koltuk silme cezası – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    Taraftara koltuk silme cezası

    Taraftara koltuk silme cezası

    Karabük maçında koltuklara basan taraftara, MP Arena’da koltuklar sildirildi

    , Karabük maçında koltuğa bastığı tespit edilen bir taraftarı görüntülerden tespit edip ulaştı. Yaptığından pişman olduğunu dile getiren taraftara şakayla karışık, bastığı koltuğu silmesi gerektiği iletildi. Taraftar da bunu kabul etti ve Medical Park Arena'ya giderek elinde kova ve suyla bastığı koltuğu sildi.

    Trabzonspor'un resmi hesabından taraftarın koltuğu silerken videosu paylaşılarak, "Yeni yuvamız derken şaka yapmıyorduk. İnsan hiç evindeki koltuklara ayakkabılarıyla basar mı? Hemen alır cezasını! :)" paylaşımı yapıldı. Taraftar daha sonra takım otobüsü ile evine bırakıldı.

    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:32
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