 Taraftar rekoru – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    Taraftar rekoru

    Taraftar rekoru

    Yönetici Gökhan Saral, “Önceki maçlarda 23-25 bin civarında taraftarımız bizi destekledi G.Saray derbisi için şimdiden 35 bini aştık. Taraftarımızla kazanacağız” ifadesini kullandı

    Şenol Güneş Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, Galatasaray maçında tribünlerin dolacağına inandıklarını, zorlu müsabakadan iyi futbolla iyi sonuç elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

    Taraftarların verdiği destekten memnun kaldıklarını ifade eden Gökhan Saral, şöyle konuştu: "Yeni stadımızda önceki haftalarda oynadığımız maçlarda 23-25 bin civarında taraftarımız bizi destekledi. Galatasaray derbisi için ise şu ana kadar kombinelerin yanı sıra satılan biletlerle 35 bin rakamını geçtik. Hedefimiz 41 bin 461 kapasiteli stadyumu doldurmak. Taraftarlarımızın ilk derbi maçında rekor bir katılım sağlayacağına inanıyoruz. Ligde son 8 maçımızı da kaybetmedik. Galatasaray karşısında taraftarlarımızın desteğiyle futbolun güzelliklerinin sergilendiği keyifli bir maç izlettirmeyi ve sonunda kazanan taraf olmayı hedefliyoruz."
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:18
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