Sıra G.Saray'da
N’Doye: Bu çıkış için biraz geç kaldık ama sonu güzel biteceğine takım olarak eminiz. G.Saray’a yine golüm var. Uğur: Trabzonspor gerçek kimliğini ortaya koydu. Bu filmin sonu mutlu bir şekilde bitecek
Akhisar Belediyespor zaferinin mimarları olan Dame N'doye ve Uğur Demirok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zorlu karşılaşmada iki kez fileleri havalandırarak 15 maç sonra ligde golle tanışan Senegalli forvet, "Uzun zamandır gol atamamak, ister istemez üzerinizde bir baskı unsuru oluşturuyor. Sonunda bu şanssızlığıma son vermeyi başardım. Tabii ki burada arkadaşlarımın da hakkını teslim etmek lazım. Gol için güzel zemin hazırladılar, bana da gerekeni yapmak kaldı" dedi.
AVRUPA'YA GİDECEĞİZ
Bugüne baktıklarında geçmişte yaşadıkları şanssız puan kayıplarına yandıklarını dile getiren golcü futbolcu, "Sezon başından bu yana birçok puan alabileceğimiz maçta şanssız kayıplar yaşadık. Dolayısıyla bu çıkış için biraz geç kalmış olabiliriz ama önemli olan sezonu iyi bir noktada bitirmek. Hedefimiz Avrupa kupalarına katılacak takımlar arasında yer almak. Bunu başararak taraftarlarımızın yüzünü güldüreceğiz" ifadesini kullandı.
ÜSTESİNDEN GELİRİZ
Galatasaray derbisi için de konuşan N'Doye şunları söyledi: "Derbilerin atmosferi çok farklı oluyor. Yeni stadımızda harika bir taraftar desteğini arkamıza alıyoruz ve rakiplerimize karşı önemli bir baskı oluşturuyoruz. Galatasaray derbisinde bu atmosferin çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Zor bir maç bizi bekliyor ama sezon sonunda varmak istediğimiz noktaya gidebilmemiz için bu tür engelleri aşmamız gerektiğinin de farkındayız. İlk maçta gol atmıştım, oynarsam yine atarım."
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Ligin ikinci yarısında Trabzonspor'un gerçek kimliğini ortaya koyduğunu dile getiren Uğur da, "8 maçta alınan 6 galibiyet ve yenilgisiz olmamız bir tesadüf değil. Bu takımın ne kadar iyi oyunculardan kurulu olduğunun göstergesi" açıklamasını yaptı. Galatasaray derbisine de değinen tecrübeli stoper, "Avrupa'ya gitmeyi çok istiyoruz. Galatasaray derbisi bu anlamda bizim için kilit bir noktada bulunuyor. İnşallah taraftarımızın desteği ile onu da geçeceğiz. Yolumuzda kararlı adımlarla ilerleyeceğiz. Takımın havası süper" dedi.
AVRUPA'YA GİDECEĞİZ
Bugüne baktıklarında geçmişte yaşadıkları şanssız puan kayıplarına yandıklarını dile getiren golcü futbolcu, "Sezon başından bu yana birçok puan alabileceğimiz maçta şanssız kayıplar yaşadık. Dolayısıyla bu çıkış için biraz geç kalmış olabiliriz ama önemli olan sezonu iyi bir noktada bitirmek. Hedefimiz Avrupa kupalarına katılacak takımlar arasında yer almak. Bunu başararak taraftarlarımızın yüzünü güldüreceğiz" ifadesini kullandı.
ÜSTESİNDEN GELİRİZ
Galatasaray derbisi için de konuşan N'Doye şunları söyledi: "Derbilerin atmosferi çok farklı oluyor. Yeni stadımızda harika bir taraftar desteğini arkamıza alıyoruz ve rakiplerimize karşı önemli bir baskı oluşturuyoruz. Galatasaray derbisinde bu atmosferin çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Zor bir maç bizi bekliyor ama sezon sonunda varmak istediğimiz noktaya gidebilmemiz için bu tür engelleri aşmamız gerektiğinin de farkındayız. İlk maçta gol atmıştım, oynarsam yine atarım."
KAZANMAYA DEVAM
Ligin ikinci yarısında Trabzonspor'un gerçek kimliğini ortaya koyduğunu dile getiren Uğur da, "8 maçta alınan 6 galibiyet ve yenilgisiz olmamız bir tesadüf değil. Bu takımın ne kadar iyi oyunculardan kurulu olduğunun göstergesi" açıklamasını yaptı. Galatasaray derbisine de değinen tecrübeli stoper, "Avrupa'ya gitmeyi çok istiyoruz. Galatasaray derbisi bu anlamda bizim için kilit bir noktada bulunuyor. İnşallah taraftarımızın desteği ile onu da geçeceğiz. Yolumuzda kararlı adımlarla ilerleyeceğiz. Takımın havası süper" dedi.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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