 Geçilmez kale – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    Geçilmez kale

    Geçilmez kale
    Süper Lig'in 2. yarısında sadece 3 gol yiyen kaleci Onur, defansa övgü yağdırdı. Milli eldiven, "Mas ve Pereira'nın gelmesi ile birçok şey değişti. İkisi de muhteşem işlere imza atıyor. Tabii ki takımın birbirini tanıması ile taşlar da yerine oturdu. G.Saray derbisinde de gol yemeyeceğim" dedi.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:22
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