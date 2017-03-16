Geçilmez kale

Süper Lig'in 2. yarısında sadece 3 gol yiyen kaleci Onur, defansa övgü yağdırdı. Milli eldiven, "Mas ve Pereira'nın gelmesi ile birçok şey değişti. İkisi de muhteşem işlere imza atıyor. Tabii ki takımın birbirini tanıması ile taşlar da yerine oturdu. G.Saray derbisinde de gol yemeyeceğim" dedi.