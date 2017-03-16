Geçen sezona 11 puan fark
Trabzonspor , 2015-16'nın 24. haftasında 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 27 puan toplayarak 14. sırada yer almıştı. Bordo-mavililer bu sezon ise 24 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti.
Attığı 25 gole karşılık ise kalesinde 23 gol gördü ve 38 puan ile 5. sırada yer alarak geçtiğimiz sezona 11 puanlık fark attı.
DAHA 8 HAFTADA 16 HAFTAYI GEÇTİ
Karadeniz ekibi ligin ilk yarısında 16 maçta 18 puan toplarken, ligin ikinci yarısında ilk 8 maçında ise 20 puan elde ederek ilk yarıyı solladı. İlk yarıyı 13. bitiren bordo-mavililer şu anda averajla 5. sırada yer alırken, 8 basamak birden çıktı. 8 maçta kalesinde 3 gol görürken rakip kaleleri ise 13 kez sarstı.
YENİ YUVASINDA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ
Devre arasında eksiklerin giderilmesinin ardından ikinci yarıda iç saha maçlarını Medical Park Arena'da oynamaya başlayan bordomavili takım, ilk resmi karşılaşmasında Gaziantepspor'u 4-0 gibi farklı skorla mağlup etti. Yeni yuvasında daha sonra 3 maç oynayan Trabzonspor, 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti, yenilgi yüzü görmedi.
DAHA 8 HAFTADA 16 HAFTAYI GEÇTİ
Karadeniz ekibi ligin ilk yarısında 16 maçta 18 puan toplarken, ligin ikinci yarısında ilk 8 maçında ise 20 puan elde ederek ilk yarıyı solladı. İlk yarıyı 13. bitiren bordo-mavililer şu anda averajla 5. sırada yer alırken, 8 basamak birden çıktı. 8 maçta kalesinde 3 gol görürken rakip kaleleri ise 13 kez sarstı.
YENİ YUVASINDA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ
Devre arasında eksiklerin giderilmesinin ardından ikinci yarıda iç saha maçlarını Medical Park Arena'da oynamaya başlayan bordomavili takım, ilk resmi karşılaşmasında Gaziantepspor'u 4-0 gibi farklı skorla mağlup etti. Yeni yuvasında daha sonra 3 maç oynayan Trabzonspor, 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti, yenilgi yüzü görmedi.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:45
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