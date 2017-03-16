Forma satışları tam gaz sürüyor

Mali İşler Koordinatörü ve TS Club Sorumlusu Emre Aksoy, önceki gün forma satışının 45 bini bulduğunu belirterek, yeni statlarında Galatasaray ile oynayacakları derbi öncesi taraftarları forma almaları için TS Club'lara davet etmişti.

Taraftarın bu çağrıya cevabı olumlu oldu. Bordo-mavililerin TS Club'lardan yoğun şekilde alışveriş yaptığı ve 61 bin forma satışı hedefine ulaşılabileceği belirtiliyor. Eğer G.Saray derbisi de kazanılırsa bu hedefin kısa sürede aşılması da gündeme gelecek.