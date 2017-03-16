Fırtına ilk kez artıya geçti

Bordo-mavililer ligin ilk yarısını 12 gol atıp 20 gol yiyerek -8 averajla kapatmıştı.

Karadeniz ekibi, ligin ikinci yarısında 13 gol atarken 24'üncü hafta itibariyle gol sayısını 25'e yükseltti. Kalesinde ise 3 gol gören Trabzonspor, söz konusu hafta itibariyle de kalesinde 23 gol görerek attığı gol sayısı yediği gol sayısının önüne geçmesiyle artı 2 averaja ulaştı.