 Fırtına ilk kez artıya geçti – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    Fırtına ilk kez artıya geçti

    Fırtına ilk kez artıya geçti

    Bordo-mavililer ligin ilk yarısını 12 gol atıp 20 gol yiyerek -8 averajla kapatmıştı.

    Karadeniz ekibi, ligin ikinci yarısında 13 gol atarken 24'üncü hafta itibariyle gol sayısını 25'e yükseltti. Kalesinde ise 3 gol gören Trabzonspor, söz konusu hafta itibariyle de kalesinde 23 gol görerek attığı gol sayısı yediği gol sayısının önüne geçmesiyle artı 2 averaja ulaştı.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:23
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