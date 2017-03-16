Coşkuyla kazanırız
Yanal: Galatasaray derbisinde takımdan coşkulu bir futbol bekliyorum
Teknik direktör Ersun Yanal, G.Saray derbisinde coşkulu oynayacaklarını söyledi. "Trabzonspor İstanbul'da 61 bin seyirciye oynadı. Şimdi yeni stadımızda 41 bin neden olmasın" diyen bordo-mavili çalıştırıcı, G.Saray derbisiyle ilgili şöyle konuştu: "Takımımızdan coşkulu bir oyun beklemeliyiz. Trabzonspor taraftarının beklediği coşkulu oynayan ve rakibi ile her alanda boğuşan bir takım olmalıyız. Hedefler bir bütünle gerçekleşir. Bu bütünü oluşturan taraftarımız ve futbolcularımızdır. Futbolcularımızın yanında bir camia var. Bunlar birleştiğinde büyük bir güç olursunuz. İstediğiniz başarılar o zaman geliyor."
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:13
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Coşkuyla kazanırız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.