9 milyon TL kasaya girdi

Süper Lig'in ikinci yarısında 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan Trabzonspor önemli bir gelir de elde etti. TFF'nin galibiyet başına 1 milyon 300 bin lira ve beraberlik başına da 650 bin lira maddi destek sağlamasıyla Trabzonspor ligin ikinci yarısında 20 puan karşılığı olarak 9 milyon 200 bin lirayı kasaya koydu.



61CELL KAZANDIRDI

Trabzonspor ve Turkcell'in işbirliği ile geliştirilen 61CELL hattı, abonelerine kazandırıyor. Bordo-mavili takımın attığı her gol sonrası abonelerine 200 MB internet hediye eden Turkcell, Akhisar maçında gelen 3 golle 600 MB interneti dağıtmış oldu. Aboneler, takım kazandıkça çifte coşku yaşıyor.