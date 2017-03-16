 9 milyon TL kasaya girdi – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    9 milyon TL kasaya girdi

    9 milyon TL kasaya girdi
    Süper Lig'in ikinci yarısında 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan Trabzonspor önemli bir gelir de elde etti. TFF'nin galibiyet başına 1 milyon 300 bin lira ve beraberlik başına da 650 bin lira maddi destek sağlamasıyla Trabzonspor ligin ikinci yarısında 20 puan karşılığı olarak 9 milyon 200 bin lirayı kasaya koydu.

    61CELL KAZANDIRDI
    Trabzonspor ve Turkcell'in işbirliği ile geliştirilen 61CELL hattı, abonelerine kazandırıyor. Bordo-mavili takımın attığı her gol sonrası abonelerine 200 MB internet hediye eden Turkcell, Akhisar maçında gelen 3 golle 600 MB interneti dağıtmış oldu. Aboneler, takım kazandıkça çifte coşku yaşıyor.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:22
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