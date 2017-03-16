5 oyuncu hasta hasta oynamış
Fırtına'nın Akhisar Bld. ile oynadığı maça Medjani, Onazi, Castillo, Rodallega ve Yusuf Yazıcı'nın hasta olmalarına rağmen oynamak istedikleri için çıktıkları öğrenildi. Hafta içi gribe yakalanan oyuncuların yapılan yoğun tedavi programının ardından kısmen iyileştiği ve fedakarlık yaptığı vurgulandı.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:13
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