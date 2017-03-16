40 yıllık Trabzonlu

Takımın yakaladığı çıkışta önemli rolü olan Olcay Şahan, Beşiktaş'tan transfer olduğu dönemde kendisine inanıldığını ve büyük bir öz güven aşıladığını belirtti.

Bordo-mavili forma ile 1 gol atıp 5 asist yapan 29 yaşındaki oyuncu, sezonun ikinci yarısında mağlup olmayan tek takım olduklarını belirterek, "İnşallah böyle devam eder ve milli araya da galibiyetle gireriz. G.Saray derbisine de bu bilinç ve arzu ile bakıyoruz. Trabzon'da mutluyum ve ailem de mutlu. Bu da başarıyı getiriyor" diye konuştu. Olcay, takımda inanılmaz bir arkadaşlık ortamı olduğunu ifade ederek, "Hocam ve başkanım bana çok büyük öz güven verdiler. Ben de onlara sahada karşılığını vermek istiyorum. Ruh transferi demeyelim de ruhlar transferi diyelim. Çünkü gelen transferlerin hepsi nokta atışlardı. Bu yüzden takım daha başarılı oldu ikinci yarıda. Gelecek yıl daha iyi olacağız" dedi.



Yunus Emre SEL