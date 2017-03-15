 Yenilmez armada – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Yenilmez armada

    Yenilmez armada

    Akhisar'ı 3-1 yenen 'un 2017 yılında mağlubiyeti bulunmuyor.

    10 resmi karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik alan bordo- mavililer, büyük bir başarı yakaladı. Ligin ilk 16 haftalık bölümünü 5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet ve 18 puanla 13. sırada kapatan Fırtına; ikinci bölümdeki 8 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan elde ederek çıkışa geçti. Karadeniz ekibi ikinci yarıda 20 puanla en fazla puan toplayan takım oldu. Lider Beşiktaş 19 puanla ikinci.

    58 HAFTA SONRA İLK KEZ
    Akhisar Belediyespor'u 3-1 yenen Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 58 hafta sonra geriye düştüğü bir maçı kazandı. 2014-2015 sezonunun 33. haftasında Balıkesirspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, o karşılaşmadan itibaren tam 58 hafta sonra geriye düştüğü bir maçı çevirebildi.

    DIŞ SAHADA DA COŞUYOR
    , deplasmanlarda da başarılı sonuçlarla dikkati çekti. Karadeniz ekibi, ligin ikinci bölümünde dış sahada Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa ve Osmanlıspor'u 1-0, Akhisar'ı 3-1 yenerken; Konyaspor ile 1-1 kaldı. Bu periyotta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan bordomavililer, 5 maçta 13 puan topladı.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:49
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