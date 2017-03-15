Yenilmez armada
Akhisar'ı 3-1 yenen Trabzonspor'un 2017 yılında mağlubiyeti bulunmuyor.
58 HAFTA SONRA İLK KEZ
Akhisar Belediyespor'u 3-1 yenen Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 58 hafta sonra geriye düştüğü bir maçı kazandı. 2014-2015 sezonunun 33. haftasında Balıkesirspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, o karşılaşmadan itibaren tam 58 hafta sonra geriye düştüğü bir maçı çevirebildi.
DIŞ SAHADA DA COŞUYOR
Trabzonspor, deplasmanlarda da başarılı sonuçlarla dikkati çekti. Karadeniz ekibi, ligin ikinci bölümünde dış sahada Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa ve Osmanlıspor'u 1-0, Akhisar'ı 3-1 yenerken; Konyaspor ile 1-1 kaldı. Bu periyotta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan bordomavililer, 5 maçta 13 puan topladı.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:49
- Ataman-taraftar kavgası büyüyor
Toplam 15
Yorum
Gideceksinn! bizim taraftarımızın hepsi birdir belirli kesim yoktur. Çapulcunun ta kendisi kendisidir. Vel hasıl bir defol da rahatlayalım artık
- Şampiyonluk hesabı
Toplam 48
Yorum
hayalperest olmayın şampiyonluk gitti sezon başında değiştirseydin hocanı şimdi 3 puan fark ile liderdin ama bizim yönetim her zaman ucuza kaçıyor böyle oluyor
- G.Saray, Trabzonspor'a hazırlanıyor
Toplam 3
Yorum
çok doğru yasin aldığı topla geri döner josue dolanır orda cenk zaten her gelen topu içeri alır tolga zaten voleybolcu cavanda 1 kere oynamadı ayıptır
Yenilmez armada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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