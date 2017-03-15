Uğur’un yükselişi
Bu sezon 20 lig maçında forma giyen Uğur Demirok, Akhisar karşılaşmasında penaltıdan 1 gol kaydetti.
DAHA GÜZELİNİ DE ATARIM
Akhisar filelerini sarsan Uğur ve N'Doye, "Bizi izlemeye devam edin" mesajı verdi. Uğur, "Şu an iyi bir aile ortamımız var. İçimizde ben yok, biz var ve bu sahaya yansıyor" dedi. N'Doye de "Görevimi yaptım. İlk golümü izlediğimde anladım gerçekten de güzel golmüş. Daha güzellerini de atarım" diye konuştu
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:18
- Ataman-taraftar kavgası büyüyor
Toplam 15
Yorum
Gideceksinn! bizim taraftarımızın hepsi birdir belirli kesim yoktur. Çapulcunun ta kendisi kendisidir. Vel hasıl bir defol da rahatlayalım artık
- Şampiyonluk hesabı
Toplam 48
Yorum
hayalperest olmayın şampiyonluk gitti sezon başında değiştirseydin hocanı şimdi 3 puan fark ile liderdin ama bizim yönetim her zaman ucuza kaçıyor böyle oluyor
- G.Saray, Trabzonspor'a hazırlanıyor
Toplam 3
Yorum
çok doğru yasin aldığı topla geri döner josue dolanır orda cenk zaten her gelen topu içeri alır tolga zaten voleybolcu cavanda 1 kere oynamadı ayıptır
Uğur’un yükselişi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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