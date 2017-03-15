Uğur’un yükselişi

Bu sezon 20 lig maçında forma giyen Uğur Demirok, Akhisar karşılaşmasında penaltıdan 1 gol kaydetti.

28 yaşındaki stoper, bu sezon 4 gol ve 1 asistle skora önemli katkı sağladı. Ligde geride kalan 24 haftada kalesinde sadece 23 gol gören ve en az gol yiyen 4 takımdan biri olan Trabzonspor'da bu istatistikte pay sahibi olan tecrübeli futbolcu, aynı zamanda takımının da en skorer isimleri arasında yer aldı.



DAHA GÜZELİNİ DE ATARIM

Akhisar filelerini sarsan Uğur ve N'Doye, "Bizi izlemeye devam edin" mesajı verdi. Uğur, "Şu an iyi bir aile ortamımız var. İçimizde ben yok, biz var ve bu sahaya yansıyor" dedi. N'Doye de "Görevimi yaptım. İlk golümü izlediğimde anladım gerçekten de güzel golmüş. Daha güzellerini de atarım" diye konuştu