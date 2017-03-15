 Tebrikler N’Doye – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Tebrikler N’Doye

    Tebrikler N’Doye

    En son sekizinci haftada filelerini sarsan Senegalli, 15 haftalık suskunluğunu 2 golle bitirdi.

    Süper Lig'de en son 8'inci haftada oynanan derbisinde 1 gol kaydettikten sonra 15 haftada rakip fileleri sarsamayan , Akhisar Belediyespor karşılaşmasında gol hasretine son verdi. Pazartesi günü oynanan maçta 2'nci yarının başında Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna dahil olan 31 yaşındaki Senegalli futbolcu, 58 ve 82'nci dakikalarda attığı gollerle takımına 3 puan getirdi. N'Doye böylece Trabzonspor formasıyla ilk defa bir maçta 2 gol kaydetmiş oldu. Teknik direktör Ersun Yanal da attığı 2 gol ve skora sağladığı katkı nedeniyle tecrübeli futbolcuyu özel olarak kutladı. N'Doye da hocasına teşekkür etti.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:08
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