Taraftara koltuk silme cezası
Karabük maçında koltuklara basan taraftara, MP Arena’da koltuklar sildirildi
Trabzonspor, Karabük maçında koltuğa bastığı tespit edilen bir taraftarı görüntülerden tespit edip ulaştı. Yaptığından pişman olduğunu dile getiren taraftara şakayla karışık, bastığı koltuğu silmesi gerektiği iletildi. Taraftar da bunu kabul etti ve Medical Park Arena'ya giderek elinde kova ve suyla bastığı koltuğu sildi.
Trabzonspor'un resmi hesabından taraftarın koltuğu silerken videosu paylaşılarak, "Yeni yuvamız derken şaka yapmıyorduk. İnsan hiç evindeki koltuklara ayakkabılarıyla basar mı? Hemen alır cezasını! :)" paylaşımı yapıldı. Taraftar daha sonra takım otobüsü ile evine bırakıldı.
Trabzonspor'un resmi hesabından taraftarın koltuğu silerken videosu paylaşılarak, "Yeni yuvamız derken şaka yapmıyorduk. İnsan hiç evindeki koltuklara ayakkabılarıyla basar mı? Hemen alır cezasını! :)" paylaşımı yapıldı. Taraftar daha sonra takım otobüsü ile evine bırakıldı.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 35
Yorum
fatih bırakın adam istediği zaman bıraksın ... aldığı ücret ne kadar ki ?
- Yenilmez armada
Toplam 2
Yorum
Dogru Feneri ne kadar çok yenmek istiyorsak olmuyor fark yiyoruz maçı o kadar onemsememis olsak feneri de yeneriz o da olacak inşallah goreceksin
- Otobüse hiç binmedi ki!
Toplam 6
Yorum
Flavius Lulianus Eren, Tolga, Dejong, Josue, Rodrigues, Serdar, Ahmet, Cavanda; hiç fena transferler değil, ama siz öyle bilin..
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