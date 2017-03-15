 Şampiyon biziz – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Şampiyon biziz

    Şampiyon biziz
    Türk futbolunun deneyimli isimlerinden Engin Baytar, "İstedikleri kadar inkar etsinler, 2010-2011'in şampiyonu Trabzonspor'dur" dedi. 'un Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi verdiği 2010- 2011 sezonunda bordo-mavili takımın kadrosunda bulunan Engin, kariyerini Spor Toto 2. Lig'de şampiyonluk iddiası olan İstanbulspor'da sürdürüyor.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:12
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