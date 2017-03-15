 Olcay Şahan fırtınası – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    fırtınası

    Olcay Şahan fırtınası

    Devre arasında transfer edilen ve oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin dikkatini çeken , bordo-mavili forma altındaki performansıyla yüzleri güldürüyor.

    29 yaşındaki yıldız futbolcu, Süper Lig'de 4 asist yaptı ve 1 gol attı. Transfer olduğu günden bu yana Trabzonspor'a kısa sürede uyum sağlayan ve performansı ile dikkatleri üzerine çeken Olcay'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 asisti bulunuyor.

    BEŞİKTAŞ'A FARK
    forması ile 17 karşılaşmada görev alıp 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen tecrübeli futbolcu, Trabzon'da ise 8 lig maçında 4 asist yapıp, 1 kez de fileleri havalandırdı. Olcay takımın en çok asist yapan ismi.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:20
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