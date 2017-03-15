''Hedef 41 bin 461"
Trabzonspor'un cumartesi günü Medical Park Arena'da oynayacağı Galatasaray derbisi öncesi tribünlerin tamamen dolması için yönetim kurulu ve teknik heyet taraftarlara çağrı yaptı.
STADYUMDA EKSİKLER GİDERİLECEK
Medical Park Arena Stadı'ndaki bazı eksikliklerin giderilmesi noktasında yoğun çalışmalar devam ediyor. Özellikle VIP bölümünde ibadethanenin yer almaması, kadınlara ait mescitlerin yapılmaması nedeniyle eksiklerin giderilmesi noktasında çalışmalar devam ediyor. Ayrıca stadyumun daha güvenli hale getirilmesi noktasında da Trabzonspor 'un talepleriyle birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'yle birlikte protokol tribününe girecek isimlerin belirlenmesi noktasında çalışmalar da yapılacak.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:47
- Ataman-taraftar kavgası büyüyor
Toplam 15
Yorum
Gideceksinn! bizim taraftarımızın hepsi birdir belirli kesim yoktur. Çapulcunun ta kendisi kendisidir. Vel hasıl bir defol da rahatlayalım artık
- Şampiyonluk hesabı
Toplam 48
Yorum
hayalperest olmayın şampiyonluk gitti sezon başında değiştirseydin hocanı şimdi 3 puan fark ile liderdin ama bizim yönetim her zaman ucuza kaçıyor böyle oluyor
- G.Saray, Trabzonspor'a hazırlanıyor
Toplam 3
Yorum
çok doğru yasin aldığı topla geri döner josue dolanır orda cenk zaten her gelen topu içeri alır tolga zaten voleybolcu cavanda 1 kere oynamadı ayıptır
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