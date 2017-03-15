 ''Hedef 41 bin 461" – Fotomaç – 15 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ''Hedef 41 bin 461"

    ''Hedef 41 bin 461"

    'un cumartesi günü 'da oynayacağı derbisi öncesi tribünlerin tamamen dolması için yönetim kurulu ve teknik heyet taraftarlara çağrı yaptı.

    Başkan Muharrem Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Haftaya tarihi bir rekor kırmaya var mısınız? Hedef 41 bin 461" ifadelerine yer verdi. Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral da taraftarlara çağrıda bulunarak, "Akhisar'da şanssızlığın belini kırdık, bir engeli daha aştık. Cumartesi yuvamızdaki Galatasaray derbimizde 41 bin 461 kişi kolbastıya hazır mıyız, var mıyız?" paylaşımında bulundu.

    STADYUMDA EKSİKLER GİDERİLECEK
    Stadı'ndaki bazı eksikliklerin giderilmesi noktasında yoğun çalışmalar devam ediyor. Özellikle VIP bölümünde ibadethanenin yer almaması, kadınlara ait mescitlerin yapılmaması nedeniyle eksiklerin giderilmesi noktasında çalışmalar devam ediyor. Ayrıca stadyumun daha güvenli hale getirilmesi noktasında da 'un talepleriyle birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'yle birlikte protokol tribününe girecek isimlerin belirlenmesi noktasında çalışmalar da yapılacak.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Hedef 41 bin 461" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.