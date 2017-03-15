''Hayalimizin de ötesinde''
Başkan Usta, ikinci yarıdaki yükselişi değerlendirdi: “Yükseliş olacaktı ama bu kadarını ben de beklemiyordum. G.Saray derbisinde stat dolmalı. 50. yılda şampiyon olacağız”
TARİHİ BİR DERBİ OLACAK
Sıkıntılı şartlara rağmen doğru işler yapmaya çalıştıklarını belirten Usta, "Trabzonspor hem ekonomik olarak hem sportif olarak kötü günler yaşadı. Bu sıkıntılı süreçten çıkmak kolay değildi. Bundan sonra da kolay olmayacak. Her zaman sabır diyorum. Hep birlikte bu yolu iyi bir şekilde sürükleyeceğimize inanıyorum" diye konuştu. Galatasaray derbisinde tarihi bir gün yaşayacaklarına inandığını belirten Usta, "Bizim stadyum 41 bin 461 kişilik. O koltukların boş kalmadan dolacağına kesinlikle inanıyorum. Şehirde böyle bir tarihi anı Trabzonsporluların yaşamasını istiyorum. Türkiye'nin her tarafından, Avrupa'dan gelecek taraftarlarımız var. Bir tek koltuğun boş kalacağına inanmıyorum. Stadımız tamamen dolmalı" açıklamasını yaptı.
ŞAMPİYONLUK KADROSU
Ligin ikinci yarısına iyi başlamalarının öz güvenlerini arttırdığını vurgulayan bordomavili başkan, konuşmasına şöyle devam etti: "Hedefimizi ikinci yarıya başlarken 35 puan barajına ulaşmaktı ve buna doğru gidiyoruz. Ligin sonunda ise nerede olduğumuzu hep birlikte göreceğiz. Gelecek sezon planlarını yapıyoruz. Bu sezon alacağımız sonuçlar bu anlamda çok önemli. Trabzonspor 50. yılına giderken şampiyonluğa oynayacak bir kadro inşa etmeyi amaçlıyoruz. Bunu başarmak istiyoruz. Trabzonspor gelecek sezon zirveye oynayan bir takım olmak zorunda ve her sene Şampiyonlar Ligi'ne oynayan bir takım olmayı başarmalı. Bunları yapabileceğimizi düşünüyorum."
Yunus Emre SEL
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:02
- Ataman-taraftar kavgası büyüyor
Toplam 15
Yorum
Gideceksinn! bizim taraftarımızın hepsi birdir belirli kesim yoktur. Çapulcunun ta kendisi kendisidir. Vel hasıl bir defol da rahatlayalım artık
- Şampiyonluk hesabı
Toplam 48
Yorum
hayalperest olmayın şampiyonluk gitti sezon başında değiştirseydin hocanı şimdi 3 puan fark ile liderdin ama bizim yönetim her zaman ucuza kaçıyor böyle oluyor
- G.Saray, Trabzonspor'a hazırlanıyor
Toplam 3
Yorum
çok doğru yasin aldığı topla geri döner josue dolanır orda cenk zaten her gelen topu içeri alır tolga zaten voleybolcu cavanda 1 kere oynamadı ayıptır
''Hayalimizin de ötesinde'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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