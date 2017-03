''Hayalimizin de ötesinde''

Süper Lig'in ikinci yarısının tek yenilmez takımı olan Trabzonspor 'da keyifler yerinde. Geleceğe daha umutla bakan bordo-mavililer hafta sonu Galatasaray ile yeni stadyumunda oynayacağı ilk derbiyi iple çekiyor. Başkan Muharrem Usta , yaptıkları takviyelerin ardından ligin ilk yarısıyla ikinci yarısı arasında bir farkın olacağını hedeflediklerini belirterek, "Bu kadarını beklemiyordum. İlk yarı ile ikinci yarı arasında bir fark olacağına kesinlikle inanıyorduk. İlk yarıda da büyük bir uğraş verdik ama sonuç alamıyorduk. İyi bir kadro oluşturduk ve büyük bir emek verdiğimizi göstermiş olduk. Böyle devam etmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.Sıkıntılı şartlara rağmen doğru işler yapmaya çalıştıklarını belirten Usta, "Trabzonspor hem ekonomik olarak hem sportif olarak kötü günler yaşadı. Bu sıkıntılı süreçten çıkmak kolay değildi. Bundan sonra da kolay olmayacak. Her zaman sabır diyorum. Hep birlikte bu yolu iyi bir şekilde sürükleyeceğimize inanıyorum" diye konuştu. Galatasaray derbisinde tarihi bir gün yaşayacaklarına inandığını belirten Usta, "Bizim stadyum 41 bin 461 kişilik. O koltukların boş kalmadan dolacağına kesinlikle inanıyorum. Şehirde böyle bir tarihi anı Trabzonsporluların yaşamasını istiyorum. Türkiye'nin her tarafından, Avrupa'dan gelecek taraftarlarımız var. Bir tek koltuğun boş kalacağına inanmıyorum. Stadımız tamamen dolmalı" açıklamasını yaptı.Ligin ikinci yarısına iyi başlamalarının öz güvenlerini arttırdığını vurgulayan bordomavili başkan, konuşmasına şöyle devam etti: "Hedefimizi ikinci yarıya başlarken 35 puan barajına ulaşmaktı ve buna doğru gidiyoruz. Ligin sonunda ise nerede olduğumuzu hep birlikte göreceğiz. Gelecek sezon planlarını yapıyoruz. Bu sezon alacağımız sonuçlar bu anlamda çok önemli. Trabzonspor 50. yılına giderken şampiyonluğa oynayacak bir kadro inşa etmeyi amaçlıyoruz. Bunu başarmak istiyoruz. Trabzonspor gelecek sezon zirveye oynayan bir takım olmak zorunda ve her sene Şampiyonlar Ligi'ne oynayan bir takım olmayı başarmalı. Bunları yapabileceğimizi düşünüyorum."