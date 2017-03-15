 ''Görüşürüz Barça'' – Fotomaç – 15 Mart 2017
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HEPSİ
    15 Mart 2017, Çarşamba
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    ''Görüşürüz Barça''

    ''Görüşürüz Barça''
    1990-91 sezonunda UEFA Kupası'nda Trabzonspor, 'ya 7-2 yenilmişti. Barça, o maçtan bir golü twitter'dan paylaşarak, "Gol sabahı. Ronald Koeman'dan 'a inanılmaz bir gol" notuyla golü paylaştı. Trabzonspor da twitter'dan İspanyolca "Tekrar görüşürüz" mesajını paylaştı. Bu ilginç diyalog bordo-mavili taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:46
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