 Gece yarısı coşkulu karşılama – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Gece yarısı coşkulu karşılama

    Gece yarısı coşkulu karşılama
    kafilesi Akhisar karşısında alınan galibiyetin ardından gece saat 02.30'da Trabzon'a döndü. Bordo-mavilileri havalimanında gecenin geç saati olmasına rağmen taraftarlar coşkuyla karşıladı. Taraftarlar, "Her zaman sizinleyiz. İnancınız, inancımız" şeklinde tezahüratlarda bulunurken, Olcay Şahan'dan da üçlü çektirmesini istedi.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:21
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