 Ersun Yanal’ın en iyi dönemi – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    ’ın en iyi dönemi

    Ersun Yanal’ın en iyi dönemi
    Bordo-mavili takımda 3. dönemini geçiren teknik direktör , bordo-mavili ekiple en başarılı olduğu dönem olan 2014- 15'teki performansını geçti. Söz konusu dönemde 16 ile 23. haftalar arasında 5 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 18 puan toplayan Trabzonspor, bu sezon son 8 haftalık süreçte 6 galibiyet ve 2 yenilgiyle 20 puana ulaştı. Yanal, takımdaki en başarılı dönemine ulaştı.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:22
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