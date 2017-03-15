Ersun Yanal’ın en iyi dönemi
Bordo-mavili takımda 3. dönemini geçiren teknik direktör Ersun Yanal, bordo-mavili ekiple en başarılı olduğu dönem olan 2014- 15'teki performansını geçti. Söz konusu dönemde 16 ile 23. haftalar arasında 5 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 18 puan toplayan Trabzonspor, bu sezon son 8 haftalık süreçte 6 galibiyet ve 2 yenilgiyle 20 puana ulaştı. Yanal, takımdaki en başarılı dönemine ulaştı.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mahmuti dönüyor
Toplam 1
Yorum
CLman Ergin Atamana ters dusen taraftar,taraftar degildir..GS taraftarı yapisini ve ruhunu yitirdi..NANKOR ve HAIN bir taraftar kitlesi var artik!
- Trabzonspor’dan Barcelona’ya cevap
Toplam 9
Yorum
Oguz-ts Ilk maci 1-0 almistik avni aker'de. O tarihte degil barca yi siradan avrupa takimlariyla berabere kalamiyordu takimlarimiz.
- Lens atağı cuma günü
Toplam 57
Yorum
fb44_ boşa hevesleniyorlar, adam fb diyor bunlar hala lens diyor :):):)
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