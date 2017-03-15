 Anlamlı davranış – Fotomaç – 15 Mart 2017
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HEPSİ
    15 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Anlamlı davranış

    Anlamlı davranış
    Kocaeli Gebze Fırtına Trabzonspor Taraftarlar Derneği, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde köy ilkokulunda 85 öğrenciye hediyeler vererek sevindirdi. Dernek Başkanı Gökhan Altıntaş, beraberindeki heyetle Sarıkamış'a giderek Karaurgan İlkokulu'nu ziyaret etti ve içerisinde kıyafetlerin bulunduğu hediye paketlerini 85 öğrenciye verdi. Öğrenciler hediyelerle mutlu oldular
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:12
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