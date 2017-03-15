 45 bin forma sattık – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    45 bin forma sattık

    45 bin forma sattık

    Sorumlusu Aksoy: Şimdi hedefimiz 61 bin. G.Saray derbisi öncesi herkes formasını almalı.

    Sorumlusu , forma satışlarının 45 bini bulduğunu belirterek, Galatasaray ile oynayacakları derbi öncesi taraftarları forma almaları için TS Club'lara davet etti. Aksoy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şimdi ilk hedefimiz 61 bini bulmak. Galatasaray derbisi öncesi taraftarımızı yeni sezon formalarını almak için TS Club'lara davet ediyoruz" ifadesini kullandı. Aksoy, tribünlerin dolmasını da isteyerek, "Bordo ile maviye bürünmüş 41 bin 461 kişiyle tek ses, tek yürek olalım. Gelecek sezon için forma çalışmalarımıza da başladık. 50. yılımıza yakışır şekilde dizayn edilecek. Biletini ve formanı al gel" dedi.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:06
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