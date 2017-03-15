 33 gol atıp 1 tane yediler – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    33 gol atıp 1 tane yediler

    33 gol atıp 1 tane yediler
    Bordo-mavililerin altyapı takımları Gelişim Ligi 26. hafta maçlarında Orduspor'a gol yağdırdı. Trabzonspor'un U19 takımı, Orduspor'u 2-0, U17 takımı 5-0, U16 takımı 5-1, U15 takımı 10-0 ve U14 takımı 11-0 mağlup etti. Fırtına 33 gol atarken, 1 gol yedi. Özellikle U15 ve U14'lerin farklı galibiyetleri dikkat çekti.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:09
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