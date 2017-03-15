33 gol atıp 1 tane yediler

Bordo-mavililerin altyapı takımları Gelişim Ligi 26. hafta maçlarında Orduspor'a gol yağdırdı. Trabzonspor'un U19 takımı, Orduspor'u 2-0, U17 takımı 5-0, U16 takımı 5-1, U15 takımı 10-0 ve U14 takımı 11-0 mağlup etti. Fırtına 33 gol atarken, 1 gol yedi. Özellikle U15 ve U14'lerin farklı galibiyetleri dikkat çekti.