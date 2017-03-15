33 gol atıp 1 tane yediler
Bordo-mavililerin altyapı takımları Gelişim Ligi 26. hafta maçlarında Orduspor'a gol yağdırdı. Trabzonspor'un U19 takımı, Orduspor'u 2-0, U17 takımı 5-0, U16 takımı 5-1, U15 takımı 10-0 ve U14 takımı 11-0 mağlup etti. Fırtına 33 gol atarken, 1 gol yedi. Özellikle U15 ve U14'lerin farklı galibiyetleri dikkat çekti.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:09
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mahmuti dönüyor
Toplam 1
Yorum
CLman Ergin Atamana ters dusen taraftar,taraftar degildir..GS taraftarı yapisini ve ruhunu yitirdi..NANKOR ve HAIN bir taraftar kitlesi var artik!
- Trabzonspor’dan Barcelona’ya cevap
Toplam 9
Yorum
Oguz-ts Ilk maci 1-0 almistik avni aker'de. O tarihte degil barca yi siradan avrupa takimlariyla berabere kalamiyordu takimlarimiz.
- Lens atağı cuma günü
Toplam 57
Yorum
fb44_ boşa hevesleniyorlar, adam fb diyor bunlar hala lens diyor :):):)
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