 U21’de gülen yok: 2-2 – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    U21’de gülen yok: 2-2

    U21’de gülen yok: 2-2
    , Akhisar U21 ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Fırtına, Abdülkadir ve Buğra'nın attığı goller ile 2-0 öne geçti. Ev sahibi Deniz Çevik ve Onur ile cevap verdi. Trabzonspor bu sonuçla 44 puan ile 4. sıradaki yerini korudu.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:10
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