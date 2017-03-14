U21’de gülen yok: 2-2
Trabzonspor U21 Takımı, Akhisar U21 ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Fırtına, Abdülkadir ve Buğra'nın attığı goller ile 2-0 öne geçti. Ev sahibi Deniz Çevik ve Onur ile cevap verdi. Trabzonspor bu sonuçla 44 puan ile 4. sıradaki yerini korudu.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 00:10
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'tan resmi açıklama yapıldı
Toplam 30
Yorum
Bjk Ersan oynayamaz uefa listesinde adı yok mitrovic atınç tosic marcelo bildirildi stoper olarak marcelo gitti kaldı 3
- Lens operasyonu
Toplam 39
Yorum
Beşiktaşlı Hahahah ozanı ne yapsın sunderlent pozisyon sırasında saçını düzeltecek elemen aramıyor ki sunderlent lesn Beşiktaşın oyuncusudur :D
- Daha böylesi görülmedi
Toplam 21
Yorum
murat Rodrigo Taddei .
U21’de gülen yok: 2-2 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.