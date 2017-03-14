 Trabzonspor’dan Barcelona’ya cevap – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    Trabzonspor’dan Barcelona’ya cevap

    Trabzonspor’dan Barcelona’ya cevap

    Sosyal medya hesabından Ronald Koeman’ın Trabzonspor’a attığı golü paylaşan Barcelona’ya, bordo-mavililerden yanıt gecikmedi.

    Barcelona, 1990-1991 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda karşılaştığı Trabzonpsor'u 7-2'lik skorla mağlup etmişti. İspanyol ekibi, söz konusu maçta 3 gol atarak hat-trick yapan eski oyuncusunu unutmadı ve sosyal medya hesabından Koeman'ın, bordo-mavililere attığı golü paylaştı.




    Barcelona'nın bu paylaşımına Trabzonspor sosyal medya hesabı da İspanyolca, 'tekrar görüşeceğiz' diye cevap verdi.


    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:03
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