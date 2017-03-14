Trabzonspor’dan Barcelona’ya cevap

G??AL MORNING!!!

What a goal scored by @RonaldKoeman against Trabzonspor! ?? pic.twitter.com/9uJZdDU2U5 — FC Barcelona (@FCBarcelona) 14 Mart 2017

Nos vemos otra vez! ?? @FCBarcelona — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 14 Mart 2017

Barcelona, 1990-1991 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda karşılaştığı Trabzonpsor'u 7-2'lik skorla mağlup etmişti. İspanyol ekibi, söz konusu maçta 3 gol atarak hat-trick yapan eski oyuncusunu unutmadı ve sosyal medya hesabından Koeman'ın, bordo-mavililere attığı golü paylaştı.Barcelona'nın bu paylaşımına Trabzonspor sosyal medya hesabı da İspanyolca, 'tekrar görüşeceğiz' diye cevap verdi.