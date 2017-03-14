Trabzonspor’dan Barcelona’ya cevap
Sosyal medya hesabından Ronald Koeman’ın Trabzonspor’a attığı golü paylaşan Barcelona’ya, bordo-mavililerden yanıt gecikmedi.
Barcelona, 1990-1991 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda karşılaştığı Trabzonpsor'u 7-2'lik skorla mağlup etmişti. İspanyol ekibi, söz konusu maçta 3 gol atarak hat-trick yapan eski oyuncusunu unutmadı ve sosyal medya hesabından Koeman'ın, bordo-mavililere attığı golü paylaştı.
Barcelona'nın bu paylaşımına Trabzonspor sosyal medya hesabı da İspanyolca, 'tekrar görüşeceğiz' diye cevap verdi.
G??AL MORNING!!!— FC Barcelona (@FCBarcelona) 14 Mart 2017
What a goal scored by @RonaldKoeman against Trabzonspor! ?? pic.twitter.com/9uJZdDU2U5
Barcelona'nın bu paylaşımına Trabzonspor sosyal medya hesabı da İspanyolca, 'tekrar görüşeceğiz' diye cevap verdi.
Nos vemos otra vez! ?? @FCBarcelona— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 14 Mart 2017
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 16:03
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Şampiyonluk hesabı
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t4532 kapı açılır, sen yeterki vurmayı bil, yeterki o kapıda durmayı bil
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benzetme güzel de bjk final maçıydı. fb maçı büt olabilir ancak
- G.Saray'da değişim başlıyor!
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vatanis38 bencede bu saykodan kurtulmak lazım artık......
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