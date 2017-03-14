 Taraftar yalnız bırakmadı – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    Taraftar yalnız bırakmadı

    Taraftar yalnız bırakmadı
    taraftarları, Akhisar Belediyespor deplasmanında takımı yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan misafir takım tribününü tamamen dolduran bordo-mavili taraftarlar, ek tribün talep etse de bu istekleri kabul görmedi. Karşılaşmayı toplam 3 bin 830 taraftar izledi.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:19
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