Taraftar yalnız bırakmadı
Trabzonspor taraftarları, Akhisar Belediyespor deplasmanında takımı yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan misafir takım tribününü tamamen dolduran bordo-mavili taraftarlar, ek tribün talep etse de bu istekleri kabul görmedi. Karşılaşmayı toplam 3 bin 830 taraftar izledi.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 01:19
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
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