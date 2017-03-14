 Rakipte 5 Trabzonlu – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    Rakipte 5 Trabzonlu

    Rakipte 5 Trabzonlu
    Akhisar'ın 11'inde dün 5 eski Trabzonsporlu yer aldı. Caner, Kadir, Soner, Olcan ve Özer bir dönem Trabzon'da forma giymişti. Ayrıca teknik direktör Tolunay Kafkas, Fırtına'da oynadı. Yine eski Trabzonsporlu Mustafa Yumlu, Fatih ile Alper ise dün forma giymedi.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:18
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