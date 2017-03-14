Rakipte 5 Trabzonlu

Akhisar'ın 11'inde dün 5 eski Trabzonsporlu yer aldı. Caner, Kadir, Soner, Olcan ve Özer bir dönem Trabzon'da forma giymişti. Ayrıca teknik direktör Tolunay Kafkas, Fırtına'da oynadı. Yine eski Trabzonsporlu Mustafa Yumlu, Fatih ile Alper ise dün forma giymedi.