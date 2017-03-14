Olcay Şahan, Trabzon'da parladı
Trabzonspor'a devre arasında transfer olan ve oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin dikkatini çeken Olcay Şahan, bordo-mavili forma altındaki performansıyla yüzleri güldürüyor.
Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transfer olan Olcay Şahan, bordo-mavili forma ile ligde 4 asist yaptı ve 1 gol attı. Transfer olduğu günden bu yana Trabzonspor'a kısa sürede uyum sağlayan ve performansı ile dikkatleri üzerine çeken Olcay Şahan'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 asisti bulunuyor.
Ligin ilk yarısında Beşiktaş'ta ilk 11'e girmekte zorlanan ve eski performansının çok uzağında kalan Olcay Şahan, Trabzonspor'da ise siyah-beyazlı takımdaki ilk günlerini hatırlattı. Beşiktaş forması ile 17 karşılaşmada görev alıp 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen tecrübeli futbolcu, Trabzonspor'da ise 8 lig maçında 4 asist yapıp 1 kez de fileleri havalandırdı.
Takımın en çok asist yapanı
Akhisar deplasmanında N'Doye'a attırdığı golle bordo-mavili forma altındaki 4. asistini yapan Olcay Şahan, Trabzonspor'a devre arasında transfer olmasına karşın, takımın en çok asist yapan oyuncusu oldu. Olcay Şahan, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Konyaspor maçında da takımının tek golünün asistini yapmıştı.
Ligin ilk yarısında Beşiktaş'ta ilk 11'e girmekte zorlanan ve eski performansının çok uzağında kalan Olcay Şahan, Trabzonspor'da ise siyah-beyazlı takımdaki ilk günlerini hatırlattı. Beşiktaş forması ile 17 karşılaşmada görev alıp 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen tecrübeli futbolcu, Trabzonspor'da ise 8 lig maçında 4 asist yapıp 1 kez de fileleri havalandırdı.
Takımın en çok asist yapanı
Akhisar deplasmanında N'Doye'a attırdığı golle bordo-mavili forma altındaki 4. asistini yapan Olcay Şahan, Trabzonspor'a devre arasında transfer olmasına karşın, takımın en çok asist yapan oyuncusu oldu. Olcay Şahan, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Konyaspor maçında da takımının tek golünün asistini yapmıştı.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 11:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tek çare Aykut hoca
Toplam 35
Yorum
sabri alexi gönderen,daumun altini oyan,krasic,bienvenu gibilerinin yetenek avcisi,gökhan-burak takasini yapan üstün futbol zekasini isteriz tabii
- Tek çare Aykut hoca
Toplam 35
Yorum
büyük insan !!! büyük lokma ye ama büyük laf etme..!!!!
- Tek çare Aykut hoca
Toplam 35
Yorum
fb20 bize koşturacak,hırslı,yoruldum diyerek kaçmayacak hoca aranıyor.
Olcay Şahan, Trabzon'da parladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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