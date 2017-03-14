N'Doye, bir ilk yaşadı

Trabzonspor'un Senegalli futbolcusu Dame N'Doye, bordo-mavili forma altında bir maçta iki gol atarak kendi adına bir ilk gerçekleştirdi.

Bordo-mavili kulüp, geçen sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City'den transfer ederek 3 yıllık sözleşme imzaladığı Senegalli futbolcu ile toplam 7,5 milyon Euro'ya anlaşmıştı. Oyuncuyla sezon başında yapılan görüşmelerin ardından futbolcunun yıllık ücreti 800 bin Euro azaltılarak 1 milyon 700 bin avroya indirildi.



Trabzonspor formasıyla 2015-2016 sezonunda ligde 12 maçta 743 dakika forma giyen ancak gol atma başarısı gösteremeyen Senegalli forvet, beklentileri karşılayamadığı için İngiltere'nin Sunderland ekibine kiralık olarak verildi ve geçen sezonu burada tamamladı. Sunderland'de 11 maçta 1 gol atan bordo-mavili futbolcu, sezon başında Trabzonspor'a döndü. Bordo-mavililerin Slovakya kampına alınmayan N'Doye, Macaristan kampının ise son bölümlerine dahil edildi.



Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 18 maçın 13'ünde ilk on birde sahaya çıkan ve bin 224 dakika sahada kalan N'Doye, rakip fileleri de 3 kez havalandırdı. Galatasaray'a karşı 1 golü bulunan golcü oyuncu, Akhisar Belediyespor maçında ise 2 gol birden atarak bordo-mavili forma altında bir maçta 2 gol atma başarası gösterdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı maçlarda ise 4 gol atan N'Doye, Trabzonspor forma altında toplam 7 gole imza atmış oldu.