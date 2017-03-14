Kasırga
Trabzonspor, Akhisar’ı Ersun Yanal’ın taktik hamlesiyle yıktı. İlk yarı tek forvet oynayan Fırtına, Cikallishi’nin golüne engel olamadı. Ama ikinci yanı N’Doye ile çift forvete dönen Ersun Yanal gidişatı değiştirdi. N’Doye (2) ve Uğur (P) 3 puanı getirdi.
Trabzonspor ilk yarısında ecel terleri döktüğü maçta suskun golcüsü N'Doye'nin sahneye çıkmasıyla Akhisar Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yenerek, ikinci yarıdaki mağlup olmama serisine devam etti. İlk yarıda etkili olamayan bordo-mavili takım 11. dakikada Olcan'ın ortasına Cikallleeshi'nin vurduğu kafa ile geriye düştü ve ilk devre böyle bitti. İkinci devrede ise Karadeniz ekibinin hocası Ersun Yanal faktörü ortaya çıktı. Yusuf Yazıcı'yı kenara alan ve N'Doye'yi sahaya süren kurt hoca, takımına sihirli bir dokunuş gerçekleştirmiş oldu. 58'de Onazi'nin pasında ikinci yarıda oyuna dahil olan N'Doye, rakibinden şık bir vücut çalımıyla sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
OLCAY'DAN SÜPER ASİST
75'te savunmanın arkasına atılan topta kaleciden sıyrılan Rodallega, Bora'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Uğur Demirok takımını öne geçirdi: 1-2. 83'te Olcay'ın süper pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan N'Doye, şık bir vuruşa daha imza atarak skoru ilan etmeşyi başardı.
Yunus Emre SEL
OLCAY'DAN SÜPER ASİST
75'te savunmanın arkasına atılan topta kaleciden sıyrılan Rodallega, Bora'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Uğur Demirok takımını öne geçirdi: 1-2. 83'te Olcay'ın süper pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan N'Doye, şık bir vuruşa daha imza atarak skoru ilan etmeşyi başardı.
Yunus Emre SEL
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:13
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
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