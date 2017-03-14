ilk yarısında ecel terleri döktüğü maçta suskun golcüsü N'Doye'nin sahneye çıkmasıylar'u deplasmanda 3-1 yenerek, ikinci yarıdaki mağlup olmama serisine devam etti. İlk yarıda etkili olamayan bordo-mavili takım 11. dakikada'ın ortasına'nin vurduğu kafa ile geriye düştü ve ilk devre böyle bitti. İkinci devrede ise Karadeniz ekibinin hocasıfaktörü ortaya çıktı.'yı kenara alan ve'yi sahaya süren kurt hoca, takımına sihirli bir dokunuş gerçekleştirmiş oldu. 58'de Onazi'nin pasında ikinci yarıda oyuna dahil olan, rakibinden şık bir vücut çalımıyla sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.75'te savunmanın arkasına atılan topta kaleciden sıyrılan'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Uğur Demirok takımını öne geçirdi: 1-2. 83'te'ın süper pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan, şık bir vuruşa daha imza atarak skoru ilan etmeşyi başardı.