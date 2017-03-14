Kariyer rekorunu kırdı
Uğur Demirok kariyer rekoru kırdı. Akhisar'da 2012-13'te 29 maçta 3 gol atan Uğur, 2013-14'te de 31 maçta yine 3 gol kaydetmişti.
Bu sezon 4 golle ulaşan 28 yaşındaki stoper kariyer rekorunu kırmış oldu. Uğur sevinmemesi ile ilgili, "Burası benim için çok özel. Bunlar oluyor" dedi.
GOLE SEVİNMEDİ
Akhisar Belediyespor'dan transfer edilen Uğur Demirok, attığı penaltı golünün ardından eski takımına karşı saygı duyduğu için sevinmedi. Uğur kendine koşan arkadaşlarını durdurdu. Bu arada penaltıyı da eski bir Akhisar Belediyesporlu, Hugo Rodallega takımına kazandırdı.
GOLE SEVİNMEDİ
Akhisar Belediyespor'dan transfer edilen Uğur Demirok, attığı penaltı golünün ardından eski takımına karşı saygı duyduğu için sevinmedi. Uğur kendine koşan arkadaşlarını durdurdu. Bu arada penaltıyı da eski bir Akhisar Belediyesporlu, Hugo Rodallega takımına kazandırdı.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 23:42
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
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