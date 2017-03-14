 Kariyer rekorunu kırdı – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    Kariyer rekorunu kırdı

    Kariyer rekorunu kırdı

    kariyer rekoru kırdı. Akhisar'da 2012-13'te 29 maçta 3 gol atan Uğur, 2013-14'te de 31 maçta yine 3 gol kaydetmişti.

    Bu sezon 4 golle ulaşan 28 yaşındaki stoper kariyer rekorunu kırmış oldu. Uğur sevinmemesi ile ilgili, "Burası benim için çok özel. Bunlar oluyor" dedi.

    GOLE SEVİNMEDİ
    Akhisar Belediyespor'dan transfer edilen , attığı penaltı golünün ardından eski takımına karşı saygı duyduğu için sevinmedi. Uğur kendine koşan arkadaşlarını durdurdu. Bu arada penaltıyı da eski bir Akhisar Belediyesporlu, Hugo Rodallega takımına kazandırdı.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:42
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