Hayali gerçek oldu!
Bursa'da yaşayan ve kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 11 yaşındaki Gökdeniz Şahin, hayalini gerçekleştirdi.
Okul takımında Trabzonspor formasıyla mücadele eden ve tek hayali Trabzonsporlu futbolcuları görmek olan Şahin, dün maç öncesi takımın kamp yaptığı otele geldi. Onur; Şahin'e forma ve dün giydiği eldivenlerini, Rodallega ve N'doye de maçta giydikleri formalarını verdi.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 01:53
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
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