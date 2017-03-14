 Golü attı, sevinmedi – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    Golü attı, sevinmedi

    Golü attı, sevinmedi

    Hugo Rodallega'nın düşürülüşüyle kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren , gole sevinmedi.

    Eski takımına karşı forma giyen başarılı savunma oyuncusu, bu sezon toplamda dördüncü golüne ulaşırken, bu gollerden 3'ünü penaltı atışından buldu. Demirok maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Benim için duygusal bir maçta burada güzel anılarım var. Akhisar'ın yeri bende her zaman ayrı kalacak. Futbolda böyle şeyler var rakip olmak da güzel" dedi.

    CİKALLESHİ'NİN "SİFTAH"I YETMEDİ
    Akhisar Belediyespor'un Medipol Başakşehir'den kiraladığı Sokol Cikalleshi, yeşil-siyahlı formayla ilk golünü attı.

    Ege temsilcisiyle ligde 4. maçını geride bırakan Cikalleshi, kupada ise 2 karşılaşmaya çıktı.

    İç sahada 4 maç aradan sonra sahadan mağlubiyetle ayrılan Akhisar Belediyespor, daha önce oynadığı 4 müsabakada 3 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Trabzonspor karşılaşmasından önceki 4 iç saha maçında gol yemeyen yeşil-siyahlı ekip, bu maçta kalesinde 3 gol gördü.

    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:52
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