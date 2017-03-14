Golü attı, sevinmedi
Hugo Rodallega'nın düşürülüşüyle kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Uğur Demirok, gole sevinmedi.
Eski takımına karşı forma giyen başarılı savunma oyuncusu, bu sezon toplamda dördüncü golüne ulaşırken, bu gollerden 3'ünü penaltı atışından buldu. Demirok maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Benim için duygusal bir maçta burada güzel anılarım var. Akhisar'ın yeri bende her zaman ayrı kalacak. Futbolda böyle şeyler var rakip olmak da güzel" dedi.
CİKALLESHİ'NİN "SİFTAH"I YETMEDİ
Akhisar Belediyespor'un Medipol Başakşehir'den kiraladığı Sokol Cikalleshi, yeşil-siyahlı formayla ilk golünü attı.
Ege temsilcisiyle ligde 4. maçını geride bırakan Cikalleshi, kupada ise 2 karşılaşmaya çıktı.
İç sahada 4 maç aradan sonra sahadan mağlubiyetle ayrılan Akhisar Belediyespor, daha önce oynadığı 4 müsabakada 3 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Trabzonspor karşılaşmasından önceki 4 iç saha maçında gol yemeyen yeşil-siyahlı ekip, bu maçta kalesinde 3 gol gördü.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 01:52
- Lens operasyonu
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Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
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