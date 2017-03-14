 Golden önce ve sonra! – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    Golden önce ve sonra!

    Golden önce ve sonra!
    Akhisar Teknik Direktörü , takımının gol yedikten sonra reaksiyon gösteremediğini söyledi. Kafkas, "Maçları gol yemeden bitirmemiz gerekiyor. Gol yediğimiz zaman sıkıntı yaşıyoruz. Adana maçı çok kritik, yenilmeden dönmemiz gerekiyor" dedi.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:18
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