Forma satışları 45 bini buldu
Trabzonspor Kulübü Mali İşler Koordinatörü ve TS Club Sorumlusu Emre Aksoy, aldıkları saha sonuçlarının da etkisiyle yeni sezon forma satışlarının 45 bini bulduğunu belirterek, yeni statlarında Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi taraftarları forma almaları için TS Club'lara davet etti.
İçinde bulundukları tablonun sevindirici olduğunu aktaran Aksoy, "2016-2017 sezonu için hazırlanan yeni sezon formalarımızın satışı 45 bini buldu. Şimdi ilk hedefimiz 61 bini bulmak. Yeni stadımızda Galatasaray ile oynayacağımız maç öncesi taraftarımızı yeni sezon formalarını almak için TS Club'lara davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Aksoy, taraftarlardan yeni sezon formalarını giyip tribünleri doldurmalarını da isteyerek, "Bordo ile maviye bürünmüş 41 bin 461 kişiyle tek ses, tek yürek olalım. Gelecek sezon için forma çalışmalarımıza da başladık. 50. yılımıza yakışır şekilde dizayn edilecek. 50. yıla özel ürünlerimiz de olacak. Kötü günümüzde bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımızdan horona daha çok tempo kazandırmalarını bekliyoruz. Biletini ve formanı al gel." paylaşımında bulundu.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 11:18
- Şampiyonluk hesabı
Toplam 15
Yorum
SELİM TEMİZ/MERSİN "MR. TUDOR PLEACE, TEK TEK MAÇ KONSANTRASYONU GEREK; 4 MAÇ TOPÇUNUN KAFASI DÖRDE BÖLÜNÜR; LÜTFEN TEK TEK DEĞERLENDİR MR. TUDOR..!"
- Dertler bir değil!
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yasin yasin i forvet arkası rodrıgues sağaal.
- Atiba Hutchinson istikrarını koruyor
Toplam 1
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MAŞALLAH HER EVE LAZIM
Forma satışları 45 bini buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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