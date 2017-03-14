Ersun Yanal’ın en başarılı dönemi

Trabzonspor'da 3. dönemini geçiren teknik direktör Ersun Yanal, bordo-mavili ekiple en başarılı olduğu dönem olan 2014-2015 sezonundaki performansını geride bıraktı.

O sezon 16 ila 23. haftalar arasında 5 galibiyet ve 3 beraberlik alan ve 18 puan toplayan Fırtına, bu sezon son 8 haftalık süreçte 6 galibiyet ve 2 yenilgiyle 20 puana ulaştı. Bu performansla Yanal bordo-mavili takımdaki en başarılı dönemine ulaştı.