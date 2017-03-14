 Ersun Yanal’ın en başarılı dönemi – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    ’ın en başarılı dönemi

    Ersun Yanal’ın en başarılı dönemi

    Trabzonspor'da 3. dönemini geçiren teknik direktör , bordo-mavili ekiple en başarılı olduğu dönem olan 2014-2015 sezonundaki performansını geride bıraktı.

    O sezon 16 ila 23. haftalar arasında 5 galibiyet ve 3 beraberlik alan ve 18 puan toplayan Fırtına, bu sezon son 8 haftalık süreçte 6 galibiyet ve 2 yenilgiyle 20 puana ulaştı. Bu performansla Yanal bordo-mavili takımdaki en başarılı dönemine ulaştı.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:42
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