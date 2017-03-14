Ersun Yanal’ın en başarılı dönemi
Trabzonspor'da 3. dönemini geçiren teknik direktör Ersun Yanal, bordo-mavili ekiple en başarılı olduğu dönem olan 2014-2015 sezonundaki performansını geride bıraktı.
O sezon 16 ila 23. haftalar arasında 5 galibiyet ve 3 beraberlik alan ve 18 puan toplayan Fırtına, bu sezon son 8 haftalık süreçte 6 galibiyet ve 2 yenilgiyle 20 puana ulaştı. Bu performansla Yanal bordo-mavili takımdaki en başarılı dönemine ulaştı.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 23:42
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'tan resmi açıklama yapıldı
Toplam 30
Yorum
Bjk Ersan oynayamaz uefa listesinde adı yok mitrovic atınç tosic marcelo bildirildi stoper olarak marcelo gitti kaldı 3
- Lens operasyonu
Toplam 39
Yorum
Beşiktaşlı Hahahah ozanı ne yapsın sunderlent pozisyon sırasında saçını düzeltecek elemen aramıyor ki sunderlent lesn Beşiktaşın oyuncusudur :D
- Daha böylesi görülmedi
Toplam 21
Yorum
murat Rodrigo Taddei .
Ersun Yanal’ın en başarılı dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.