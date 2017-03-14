 Derbiye tam kadro – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    Derbiye tam kadro

    Derbiye tam kadro

    Üçer sarı kartları olan kaleci Onur, Uğur, Mustafa, Aytaç, Yusuf Yazıcı, Rodallega ve N'Doye dün kart görselerdi haftaya oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecekti.

    Ancak 7 oyuncu da kart görmedi. Fırtına'nın derbide kart cezalısı oyuncusu bulunmuyor.

    KADRODA SÜRPRİZ YOK
    Bordo-mavili takımın teknik direktörü , Akhisar Belediyespor maçı kadrosunda sürpriz yapmadı.
    Son haftalarda kazanan kadroyu korumayı tercih eden tecrübeli teknik adam, Kardemir Karabükspor maçını kazanan 11'i Akhisar deplasmanında da görevlendirdi. Geçtiğimiz hafta yaşadığı ağır sakatlığı atlatan ve kısa sürede iyileşen Olcay Şahan'ın oynama arzusu da Yanal'ı fazlasıyla memnun etti.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:38
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