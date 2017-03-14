Derbiye tam kadro
Üçer sarı kartları olan kaleci Onur, Uğur, Mustafa, Aytaç, Yusuf Yazıcı, Rodallega ve N'Doye dün kart görselerdi haftaya oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecekti.
Ancak 7 oyuncu da kart görmedi. Fırtına'nın derbide kart cezalısı oyuncusu bulunmuyor.
KADRODA SÜRPRİZ YOK
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal, Akhisar Belediyespor maçı kadrosunda sürpriz yapmadı.
Son haftalarda kazanan kadroyu korumayı tercih eden tecrübeli teknik adam, Kardemir Karabükspor maçını kazanan 11'i Akhisar deplasmanında da görevlendirdi. Geçtiğimiz hafta yaşadığı ağır sakatlığı atlatan ve kısa sürede iyileşen Olcay Şahan'ın oynama arzusu da Yanal'ı fazlasıyla memnun etti.
KADRODA SÜRPRİZ YOK
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal, Akhisar Belediyespor maçı kadrosunda sürpriz yapmadı.
Son haftalarda kazanan kadroyu korumayı tercih eden tecrübeli teknik adam, Kardemir Karabükspor maçını kazanan 11'i Akhisar deplasmanında da görevlendirdi. Geçtiğimiz hafta yaşadığı ağır sakatlığı atlatan ve kısa sürede iyileşen Olcay Şahan'ın oynama arzusu da Yanal'ı fazlasıyla memnun etti.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 23:38
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
Derbiye tam kadro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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