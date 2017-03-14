 Bileğimde sıkıntı var – Fotomaç – 14 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Mart 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Bileğimde sıkıntı var

    Bileğimde sıkıntı var

    Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

    Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan , "Evet bileğimde sıkıntı var. Pozisyon içerisindeyken kaleci geldi ve müdahale etti. Bileğim döndü" dedi. 31 yaşındaki Kolombiyalı forvet şöyle devam etti: "Yakın bir zamanda buradaydım ama şimdi Trabzonspor için mücadele ediyorum. Kazandığımız için çok mutluyum. G.Saray'ı da yeneceğiz."
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bileğimde sıkıntı var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.