Bileğimde sıkıntı var
Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Rodallega, "Evet bileğimde sıkıntı var. Pozisyon içerisindeyken kaleci geldi ve müdahale etti. Bileğim döndü" dedi. 31 yaşındaki Kolombiyalı forvet şöyle devam etti: "Yakın bir zamanda buradaydım ama şimdi Trabzonspor için mücadele ediyorum. Kazandığımız için çok mutluyum. G.Saray'ı da yeneceğiz."
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 23:39
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
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