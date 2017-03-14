 Anahtar Trabzon’da – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    Anahtar Trabzon’da

    Anahtar Trabzon’da

    Bordo-mavililerin; Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmalar, Süper Lig’in zirvesini şekillendirecek.

    'in ikinci yarısında namağlup unvanını sürdüren ve 8 maçta 20 puan toplayan Trabzonspor, bitime 10 hafta kala şampiyonluk yarışına yön verecek. Ligde son düzlüğe kadar Avrupa kupaları potasına girmeyi sezonun hedefi olarak gören bordo-mavililer, zirve yarışındaki 4 takımla kilit maçlar oynayarak şampiyonu belirleyecek. İlk olarak sezonun 25. haftasında G.Saray'ı ağırlayacak olan , 2 hafta sonra yine evinde lider Beşiktaş'la kapışacak. Bu iki maçta olası puan kayıpları zirve yarışını iyice kızıştıracak. 32. haftada Başakşehir'i konuk edecek bordomavililer bitime iki hafta kala F.Bahçe ile Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi yarışının verileceği son haftalarda Trabzonspor ligin kilit takımı olacak. Bu maçlarda deyim yerindeyse dananın kuyruğu kopacak.

    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:05
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