Anahtar Trabzon’da
Bordo-mavililerin; Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmalar, Süper Lig’in zirvesini şekillendirecek.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında namağlup unvanını sürdüren ve 8 maçta 20 puan toplayan Trabzonspor, bitime 10 hafta kala şampiyonluk yarışına yön verecek. Ligde son düzlüğe kadar Avrupa kupaları potasına girmeyi sezonun hedefi olarak gören bordo-mavililer, zirve yarışındaki 4 takımla kilit maçlar oynayarak şampiyonu belirleyecek. İlk olarak sezonun 25. haftasında G.Saray'ı ağırlayacak olan Trabzonspor, 2 hafta sonra yine evinde lider Beşiktaş'la kapışacak. Bu iki maçta olası puan kayıpları zirve yarışını iyice kızıştıracak. 32. haftada Başakşehir'i konuk edecek bordomavililer bitime iki hafta kala F.Bahçe ile Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi yarışının verileceği son haftalarda Trabzonspor ligin kilit takımı olacak. Bu maçlarda deyim yerindeyse dananın kuyruğu kopacak.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:05
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
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